Кристиан Гриндхейм
№19
Полузащитник
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Команда
Волеренга
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
17 июля 1983 (37) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Копенгаген
1 : 1
Стяуа
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
1
Стяуа
1
был в запасе
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Мольде
1 : 2
Копенгаген
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Мольде
1
Копенгаген
2
был в запасе
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Копенгаген
0 : 2
Штутгарт
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 58'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
0
Штутгарт
2
минуты: 1' - 58' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Штутгарт
0 : 0
Копенгаген
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Штутгарт
0
Копенгаген
0
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Стяуа
1 : 0
Копенгаген
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стяуа
1
Копенгаген
0
был в запасе