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Легкая атлетика
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Олимпиада
Горан Попов
№3
Защитник
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
2 окт. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2012/2013
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
0 : 2
Норвич Сити
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Бромвич
0
Норвич Сити
2
был в запасе
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:59
Вест Бромвич
2 : 3
Манчестер Сити
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вест Бромвич
2
Манчестер Сити
3
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
25.11.2013
25 нояб. 2013
пн
22:59
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
25.11.2013
25 нояб. 2013
пн
22:59
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
18:00
Челси
2 : 2
Вест Бромвич
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Челси
2
Вест Бромвич
2
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 0
Кристал Пэлас
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вест Бромвич
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Арсенал
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Бромвич
1
Арсенал
1
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Вест Бромвич
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:00
Эвертон
0 : 0
Вест Бромвич
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Эвертон
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Саутгемптон
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Бромвич
0
Саутгемптон
1
был в запасе