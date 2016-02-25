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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кристиан Бах Бак
№32
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
20 окт. 1982 (38) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
5 : 1
Мидтьюлланд
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
5
Мидтьюлланд
1
был в запасе
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
Мидтьюлланд
2 : 1
Манчестер Юнайтед
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мидтьюлланд
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе