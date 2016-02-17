Брайан Вандербуше
№25
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
24 сент. 1981 (39) лет
Рост
196
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.02.2016 17 февр. 2016 ср 22:45
Гент
2 : 3
Вольфсбург
17.02.2016 17 февр. 2016 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Гент
2
Вольфсбург
3
был в запасе