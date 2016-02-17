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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Брайан Вандербуше
№25
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
24 сент. 1981 (39) лет
Рост
196
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
17.02.2016
17 февр. 2016
ср
22:45
Гент
2 : 3
Вольфсбург
17.02.2016
17 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Гент
2
Вольфсбург
3
был в запасе