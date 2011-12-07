Филипп Лончарич
№27
Вратарь
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Команда
Железничар
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
17 сент. 1986 (34) года
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2011 07 дек. 2011 ср 22:45
Динамо
1 : 7
Лион
07.12.2011 07 дек. 2011 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Лион
7
был в запасе
22.11.2011 22 нояб. 2011 вт 22:45
Реал
6 : 2
Динамо
22.11.2011 22 нояб. 2011 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Реал
6
Динамо
2
был в запасе
02.11.2011 02 нояб. 2011 ср 22:45
Аякс
4 : 0
Динамо
02.11.2011 02 нояб. 2011 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
4
Динамо
0
был в запасе
18.10.2011 18 окт. 2011 вт 21:45
Динамо
0 : 2
Аякс
18.10.2011 18 окт. 2011 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Аякс
2
был в запасе
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
Лион
2 : 0
Динамо
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Лион
2
Динамо
0
был в запасе
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
Динамо
0 : 1
Реал
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Реал
1
был в запасе