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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Филипп Лончарич
№27
Вратарь
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Команда
Железничар
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
17 сент. 1986 (34) года
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
22:45
Динамо
1 : 7
Лион
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Лион
7
был в запасе
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
Реал
6 : 2
Динамо
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Реал
6
Динамо
2
был в запасе
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
Аякс
4 : 0
Динамо
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
4
Динамо
0
был в запасе
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
Динамо
0 : 2
Аякс
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Аякс
2
был в запасе
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
Лион
2 : 0
Динамо
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Лион
2
Динамо
0
был в запасе
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
Динамо
0 : 1
Реал
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Реал
1
был в запасе