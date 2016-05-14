Саиди Нтибазонкиза
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бурунди
Дата рождения
1 мая 1987 (33) года
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Кан
1 : 0
Бордо
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
1
Бордо
0
был в запасе
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
Кан
0 : 0
Бастия
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
0
Бастия
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:00
Генгам
1 : 1
Кан
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
1
Кан
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
Кан
1 : 2
Лорьян
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Кан
1
Лорьян
2
был в запасе
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 19:00
Сент-Этьен
1 : 2
Кан
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
1
Кан
2
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 28 тур
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
Кан
1 : 0
Ренн
54'
54'
54'
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
54'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Кан
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 16:00
Лион
4 : 1
Кан
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
4
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
Кан
0 : 2
Реймс
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Лилль
1 : 0
Кан
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
1
Кан
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 16:00
Кан
2 : 0
Ницца
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
2
Ницца
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:00
Монпелье
1 : 2
Кан
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Кан
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 19:00
Кан
1 : 3
Марсель
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Марсель
3
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 0
Кан
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
2
Кан
0
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 16:00
Кан
0 : 0
Анжер
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0
Анжер
0
был в запасе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Кан
2 : 1
Генгам
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2
Генгам
1
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0
Кан
1
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
Кан
1 : 0
Сент-Этьен
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
1
Сент-Этьен
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур