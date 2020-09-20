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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лассе Шоне
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
27 мая 1986 (34) года
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
был в запасе