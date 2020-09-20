Лассе Шоне
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
27 мая 1986 (34) года
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
был в запасе