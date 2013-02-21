Дани Фернандес
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 янв. 1983 (38) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
Генк
0 : 2
Штутгарт
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
0
Штутгарт
2
был в запасе
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
Штутгарт
1 : 1
Генк
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Штутгарт
1
Генк
1
был в запасе