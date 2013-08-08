Лоренцо Давидс
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рандерс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
4 сент. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 19:00
Рубин
2 : 0
Рандерс
29'
29'
29'
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рубин
2
Рандерс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:30
Рандерс
1 : 2
Рубин
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:30
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рандерс
1
Рубин
2
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд