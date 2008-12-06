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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юрген Мессмер
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 июня 1989 (31) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Бохум
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4
Бохум
0
был в запасе