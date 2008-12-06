Юрген Мессмер
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 июня 1989 (31) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 17:30
Айнтрахт
4 : 0
Бохум
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4
Бохум
0
был в запасе