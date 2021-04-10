Тимоти Чендлер
№22
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
США
Дата рождения
29 марта 1990 (31) год
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Айнтрахт
-:-
Вольфсбург
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
-
Вольфсбург
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Айнтрахт
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Айнтрахт
5 : 2
Унион
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5
Унион
2
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Штутгарт
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1
Штутгарт
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
Вердер
2 : 1
Айнтрахт
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Айнтрахт
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
3
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 1
Герта
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
3
Герта
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Арминия
1 : 5
Айнтрахт
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Арминия
1
Айнтрахт
5
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Фрайбург
2 : 2
Айнтрахт
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Майнц
0 : 2
Айнтрахт
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0
Айнтрахт
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Аугсбург
0 : 2
Айнтрахт
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
0
Айнтрахт
2
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
3
Боруссия
3
был в запасе
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:30
Вольфсбург
2 : 1
Айнтрахт
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Штутгарт
2 : 2
Айнтрахт
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2
Айнтрахт
2
был в запасе