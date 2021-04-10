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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Тимоти Чендлер
№22
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
США
Дата рождения
29 марта 1990 (31) год
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Айнтрахт
-:-
Вольфсбург
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
-
Вольфсбург
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Айнтрахт
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 2
Унион
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5
Унион
2
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Штутгарт
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1
Штутгарт
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
22:30
Вердер
2 : 1
Айнтрахт
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Айнтрахт
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
3 : 1
Герта
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
3
Герта
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Арминия
1 : 5
Айнтрахт
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Арминия
1
Айнтрахт
5
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Фрайбург
2 : 2
Айнтрахт
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Майнц
0 : 2
Айнтрахт
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0
Айнтрахт
2
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
Аугсбург
0 : 2
Айнтрахт
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
0
Айнтрахт
2
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
3
Боруссия
3
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:30
Вольфсбург
2 : 1
Айнтрахт
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Штутгарт
2 : 2
Айнтрахт
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2
Айнтрахт
2
был в запасе
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