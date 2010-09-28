Милош Богунович
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
10 июня 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
Партизан
1 : 3
Арсенал
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Партизан
1
Арсенал
3
был в запасе