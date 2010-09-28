Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Джером Боатенг
Винисиус Жуниор
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Нидерланды
Германия
Китай
Португалия
Сербия
Ирландия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Краснодар
Реал
Спартак
Тоттенхэм
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Милош Богунович
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
10 июня 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
Партизан
1 : 3
Арсенал
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Партизан
1
Арсенал
3
был в запасе