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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Радосав Петрович
№8
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Сербия
Дата рождения
8 марта 1989 (32) года
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Спортинг
0 : 1
Вильярреал
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала