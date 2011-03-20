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Олимпиада
Жука (Юлиано Антонелло)
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 нояб. 1979 (41) год
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Депортиво
0 : 1
Леванте
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
0
Леванте
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2
Депортиво
0
был в запасе
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
Осасуна
0 : 0
Депортиво
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0
Депортиво
0
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Альмерия
1 : 1
Депортиво
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
1
Депортиво
1
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
21:00
Депортиво
1 : 0
Вильярреал
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
21:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
1
Вильярреал
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
Хетафе
4 : 1
Депортиво
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
4
Депортиво
1
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
3 : 3
Севилья
66'
66'
66'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
минуты: 28' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3
Севилья
3
минуты: 28' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
Сарагоса
1 : 0
Депортиво
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Сарагоса
1
Депортиво
0
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
19:00
Валенсия
2 : 0
Депортиво
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
2
Депортиво
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
1 : 2
Депортиво
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1
Депортиво
2
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
22:00
Реал
6 : 1
Депортиво
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
22:00
минуты: 50' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6
Депортиво
1
минуты: 50' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Депортиво
0 : 2
Альмерия
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0
Альмерия
2
был в запасе
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:00
Вильярреал
1 : 0
Депортиво
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 4 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
Севилья
0 : 0
Депортиво
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0
Депортиво
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 2 тур