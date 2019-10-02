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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Любомир Фейса
№22
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Сербия
Дата рождения
14 авг. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
22:00
Зенит
3 : 1
Бенфика
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 60'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Зенит
3
Бенфика
1
минуты: 1' - 60' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Бенфика
1 : 2
РБ Лейпциг
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур