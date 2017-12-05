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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Обрадович
№37
Защитник
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Сербия
Дата рождения
25 июля 1988 (32) года
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2017/2018
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
Селтик
0 : 1
Андерлехт
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Селтик
0
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Бавария
3 : 0
Андерлехт
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бавария
3
Андерлехт
0
был в запасе