Срджа Кнежевич
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
15 апр. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
Партизан
1 : 0
Шахтер
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Шахтер
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
Тулуза
1 : 0
Партизан
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Тулуза
1
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Партизан
2 : 4
Брюгге
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Партизан
2
Брюгге
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Шахтер
4 : 1
Партизан
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
4
Партизан
1
был в запасе
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Партизан
2 : 3
Тулуза
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
2
Тулуза
3
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур