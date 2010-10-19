Иван Стеванович
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
24 июня 1983 (37) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Брага
2 : 0
Партизан
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брага
2
Партизан
0
был в запасе