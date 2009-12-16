Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Джером Боатенг
Винисиус Жуниор
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Нидерланды
Германия
Сербия
Китай
Египет
Португалия
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Реал
Манчестер Сити
Спартак
Тоттенхэм
ЦСКА
Локомотив
Фиорентина
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александар Радосавлевич
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
21 дек. 1982 (38) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
Партизан
1 : 0
Шахтер
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Шахтер
0
был в запасе
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
Тулуза
1 : 0
Партизан
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Тулуза
1
Партизан
0
был в запасе
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Партизан
2 : 4
Брюгге
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Партизан
2
Брюгге
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Брюгге
2 : 0
Партизан
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брюгге
2
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Шахтер
4 : 1
Партизан
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
4
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур