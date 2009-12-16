Александар Радосавлевич
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
21 дек. 1982 (38) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
Партизан
1 : 0
Шахтер
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Шахтер
0
был в запасе
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
Тулуза
1 : 0
Партизан
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Тулуза
1
Партизан
0
был в запасе
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Партизан
2 : 4
Брюгге
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Партизан
2
Брюгге
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Брюгге
2 : 0
Партизан
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брюгге
2
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Шахтер
4 : 1
Партизан
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
4
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур