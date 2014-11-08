Младен Божович
№40
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
1 авг. 1984 (36) лет
Рост
197
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
Луч
1 : 0
Химик
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
Сочи
1 : 0
Химик
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:30
Химик
2 : 3
Волга
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химик
2
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:00
Балтика
1 : 0
Химик
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:00
Химик
0 : 0
Анжи
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химик
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 14:00
Химик
2 : 0
Сибирь
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур