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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Дарко Божович
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
9 авг. 1978 (42) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Шахтер
4 : 1
Партизан
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
4
Партизан
1
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Партизан
2 : 3
Тулуза
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
2
Тулуза
3
был в запасе