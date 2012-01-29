Алекс Кальдерони
№27
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 мая 1976 (44) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Аталанта
1
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:45
Палермо
0 : 1
Чезена
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0
Чезена
1
был в запасе
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 17:00
Ювентус
2 : 0
Чезена
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2
Чезена
0
был в запасе
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Чезена
0
Кьево
0
был в запасе
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
Милан
1 : 0
Чезена
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Чезена
0
был в запасе
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Чезена
1 : 2
Лацио
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Чезена
1
Лацио
2
был в запасе
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Катания
1 : 0
Чезена
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1
Чезена
0
был в запасе
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 21:45
Чезена
1 : 3
Наполи
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
1
Наполи
3
был в запасе