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Олимпиада
Марко Пизано
№26
Защитник
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Команда
Виченца
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 авг. 1981 (39) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Парма
3 : 1
Палермо
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
3
Палермо
1
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Удинезе
0 : 2
Парма
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
0
Парма
2
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
21:45
Парма
2 : 0
Интер
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
2
Интер
0
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Лацио
2 : 0
Парма
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2
Парма
0
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
Парма
1 : 2
Бари
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
1
Бари
2
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Парма
90'
90'
90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
13.03.2011
13 марта 2011
вс
22:45
Парма
1 : 3
Наполи
13.03.2011
13 марта 2011
вс
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1
Наполи
3
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Рома
2 : 2
Парма
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2
Парма
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Парма
2 : 2
Чезена
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2
Чезена
2
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
Палермо
3 : 1
Парма
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
3
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
Парма
2 : 1
Удинезе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
2
Удинезе
1
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:30
Интер
5 : 2
Парма
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
5
Парма
2
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Парма
1 : 1
Лацио
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
1
Лацио
1
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
Бари
0 : 1
Парма
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Бари
0
Парма
1
был в запасе
11.11.2010
11 нояб. 2010
чт
22:45
Парма
1 : 0
Сампдория
11.11.2010
11 нояб. 2010
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1
Сампдория
0
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Парма
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:30
Парма
0 : 0
Рома
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
0
Рома
0
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Чезена
1 : 1
Парма
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Чезена
1
Парма
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
21:45
Парма
0 : 1
Милан
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0
Милан
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Фиорентина
2 : 0
Парма
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2
Парма
0
был в запасе
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