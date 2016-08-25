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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Блерим Джемаили
№31
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
12 апр. 1986 (34) года
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2013/2014
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:00
АЗ Алкмаар
0 : 0
Войводина
50'
50'
50'
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЗ Алкмаар
0
Войводина
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд