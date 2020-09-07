Линас Климавичус
№4
Защитник
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Команда
Жальгирис
Гражданство
Литва
Дата рождения
10 апр. 1989 (31) год
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Албания
0 : 1
Литва
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Албания
0
Литва
1
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
Литва
0 : 2
Казахстан
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Литва
0
Казахстан
2
был в запасе