Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Нидерланды
Португалия
Китай
Ирландия
Египет
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Краснодар
Реал
Тоттенхэм
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Фиорентина
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Линас Климавичус
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Жальгирис
Гражданство
Литва
Дата рождения
10 апр. 1989 (31) год
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Албания
0 : 1
Литва
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Албания
0
Литва
1
был в запасе
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
19:00
Литва
0 : 2
Казахстан
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Литва
0
Казахстан
2
был в запасе