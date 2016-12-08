Себастьян Лето
№5
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
30 авг. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 2
Сельта
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
0
Сельта
2
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 30' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
минуты: 30' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
20'
20'
20'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Панатинаикос
1 : 2
Аякс
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Аякс
2
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур