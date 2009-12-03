Гарри Кьюэлл
№99
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
22 сент. 1978 (42) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
Галатасарай
1 : 0
Панатинаикос
44'
44'
44'
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Галатасарай
1
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Динамо
0 : 3
Галатасарай
22'
22'
22'
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
22'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Галатасарай
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Галатасарай
4 : 1
Динамо
32'
65'
32'
65'
32'
65'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
32'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Галатасарай
1 : 1
Штурм
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Галатасарай
1
Штурм
1
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Панатинаикос
1 : 3
Галатасарай
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Галатасарай
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур