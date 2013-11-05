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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Айдын Йилмаз
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
29 янв. 1988 (33) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 62'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 62' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур