Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Германия
Нидерланды
Сербия
Ирландия
Косово
Португалия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Краснодар
Тоттенхэм
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Фиорентина
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эрдем Алпарслан
№39
Защитник
Подписаться
Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Турция
Дата рождения
11 дек. 1988 (32) года
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Штурм
1 : 0
Галатасарай
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штурм
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Панатинаикос
1 : 3
Галатасарай
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Галатасарай
3
был в запасе