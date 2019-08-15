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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Семих Кайя
№2
Защитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Турция
Дата рождения
24 февр. 1991 (30) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:30
Трабзонспор
2 : 1
Спарта
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Трабзонспор
2
Спарта
1
был в запасе
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:00
Спарта
2 : 2
Трабзонспор
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спарта
2
Трабзонспор
2
был в запасе