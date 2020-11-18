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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Арнаутович
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 апр. 1989 (31) год
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Австрия
1 : 1
Норвегия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Австрия
1
Норвегия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Австрия
2
Северная Ирландия
1
был в запасе