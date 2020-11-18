Марко Арнаутович
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 апр. 1989 (31) год
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Австрия
1 : 1
Норвегия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Австрия
1
Норвегия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Австрия
2
Северная Ирландия
1
был в запасе