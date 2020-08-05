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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эльеро Элиа
№11
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 февр. 1987 (34) года
Рост
176
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2009/2010
05.08.2020
05 авг. 2020
ср
19:55
Копенгаген
3 : 0
Истанбул Башакшехир
84'
84'
84'
05.08.2020
05 авг. 2020
ср
19:55
минуты: 54' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Копенгаген
3
Истанбул Башакшехир
0
минуты: 54' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала