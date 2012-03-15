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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тило Леугерс
№18
Полузащитник
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Команда
Атлетико Балеарес
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 янв. 1991 (30) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
Шальке-04
4 : 1
Твенте
45'
45'
45'
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 51'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Шальке-04
4
Твенте
1
минуты: 1' - 51' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
08.03.2012
08 марта 2012
чт
21:00
Твенте
1 : 0
Шальке-04
08.03.2012
08 марта 2012
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Твенте
1
Шальке-04
0
был в запасе
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
Твенте
1 : 0
Стяуа
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Твенте
1
Стяуа
0
был в запасе
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
Стяуа
0 : 1
Твенте
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Стяуа
0
Твенте
1
был в запасе