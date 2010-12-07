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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дарио Вуичевич
№17
Полузащитник
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Команда
Хераклес
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 апр. 1990 (31) год
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Твенте
3 : 3
Тоттенхэм
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
минуты: 73' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Твенте
3
Тоттенхэм
3
минуты: 73' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Интер
1 : 0
Твенте
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Интер
1
Твенте
0
был в запасе
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
22:45
Вердер
0 : 2
Твенте
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 85' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Вердер
0
Твенте
2
минуты: 85' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Твенте
1 : 1
Вердер
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Твенте
1
Вердер
1
был в запасе
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Тоттенхэм
4 : 1
Твенте
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Тоттенхэм
4
Твенте
1
был в запасе