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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Тео Янссен
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 июня 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
22:45
Аякс
0 : 3
Реал
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 76'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Аякс
0
Реал
3
минуты: 1' - 76' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
Лион
0 : 0
Аякс
56'
56'
56'
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Лион
0
Аякс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
Аякс
4 : 0
Динамо
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
4
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
Динамо
0 : 2
Аякс
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
Реал
3 : 0
Аякс
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 51'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Реал
3
Аякс
0
минуты: 1' - 51' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
Аякс
0 : 0
Лион
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 70'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Аякс
0
Лион
0
минуты: 1' - 70' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур