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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Кеннет Перес
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
29 авг. 1974 (46) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
Вердер
4 : 1
Твенте
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вердер
4
Твенте
1
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
Твенте
1 : 0
Вердер
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Твенте
1
Вердер
0
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала