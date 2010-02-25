Кеннет Перес
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
29 авг. 1974 (46) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
Вердер
4 : 1
Твенте
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вердер
4
Твенте
1
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
Твенте
1 : 0
Вердер
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Твенте
1
Вердер
0
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала