Ронни Стам
№8
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
18 июня 1984 (36) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Стандард
0 : 3
Фейеноорд
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
0
Фейеноорд
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур