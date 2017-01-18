Шейк Тиоте
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
21 июня 1986 (34) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Бирмингем Сити
69'
69'
69'
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:45
минуты: 1' - 82'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Кубок, 1/32 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Кубок, 1/32 финала