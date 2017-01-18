Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Германия
Нидерланды
Косово
Португалия
Китай
Египет
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Краснодар
Тоттенхэм
Спартак
ЦСКА
Бавария
Фиорентина
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Шейк Тиоте
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
21 июня 1986 (34) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Бирмингем Сити
69'
69'
69'
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
минуты: 1' - 82'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Кубок, 1/32 финала
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Кубок, 1/32 финала