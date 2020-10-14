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Материалы
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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Николай Михайлов
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
28 июня 1988 (32) года
Рост
194
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы квалификация
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Болгария
0 : 1
Уэльс
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Болгария
0
Уэльс
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 4 тур
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
Уэльс
1 : 0
Болгария
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Уэльс
1
Болгария
0
был в запасе
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Болгария
1 : 1
Ирландия
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Болгария
1
Ирландия
1
был в запасе