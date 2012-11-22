Сандер Бошкер
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 окт. 1970 (50) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Ганновер-96
0 : 0
Твенте
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ганновер-96
0
Твенте
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Твенте
0 : 0
Леванте
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
0
Леванте
0
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Леванте
3 : 0
Твенте
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Леванте
3
Твенте
0
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хельсингборг
2
Твенте
2
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Твенте
2 : 2
Ганновер-96
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Твенте
2
Ганновер-96
2
был в запасе