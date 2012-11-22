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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Сандер Бошкер
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 окт. 1970 (50) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Ганновер-96
0 : 0
Твенте
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ганновер-96
0
Твенте
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Твенте
0 : 0
Леванте
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
0
Леванте
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Леванте
3 : 0
Твенте
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Леванте
3
Твенте
0
был в запасе
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хельсингборг
2
Твенте
2
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Твенте
2 : 2
Ганновер-96
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Твенте
2
Ганновер-96
2
был в запасе