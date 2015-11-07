Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Джером Боатенг
Винисиус Жуниор
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Нидерланды
Германия
Китай
Португалия
Исландия
Косово
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Краснодар
Реал
Тоттенхэм
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Альваро Домингес
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 янв. 1989 (32) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
Боруссия
0 : 0
Ингольштадт
74'
74'
74'
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
0
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
Герта
1 : 4
Боруссия
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
1
Боруссия
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 5
Боруссия
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
5
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
2
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1
Боруссия
3
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Боруссия
4 : 2
Аугсбург
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
4
Аугсбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур