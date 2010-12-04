Себастьян Форэ
№33
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 янв. 1991 (30) лет
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 23:00
Монпелье
1 : 2
Лион
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
1
Лион
2
был в запасе