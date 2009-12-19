Саша Бигалке
№30
Полузащитник
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Команда
Унтерхахинг
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 янв. 1990 (31) год
Рост
167
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
Бавария
5 : 2
Герта
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
5
Герта
2
был в запасе
11.12.2009 11 дек. 2009 пт 22:30
Герта
2 : 2
Байер
11.12.2009 11 дек. 2009 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2
Байер
2
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
Штутгарт
1 : 1
Герта
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 73'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1
Герта
1
минуты: 1' - 73' / Германия. Бундеслига, 13 тур
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 19:30
Герта
0 : 1
Кельн
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Герта
0
Кельн
1
был в запасе