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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эстебан Солари
№35
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
2 июня 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
Сезон:
2011/2012
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
21:45
Реал
5 : 2
АПОЭЛ
82'
82'
82'
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
21:45
82'
минуты: 70' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Реал
5
АПОЭЛ
2
минуты: 70' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
27.03.2012
27 марта 2012
вт
21:45
АПОЭЛ
0 : 3
Реал
27.03.2012
27 марта 2012
вт
21:45
минуты: 73' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
АПОЭЛ
0
Реал
3
минуты: 73' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
07.03.2012
07 марта 2012
ср
22:45
АПОЭЛ
1(4) : 0(3)
Лион
51'
51'
51'
07.03.2012
07 марта 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 74'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
АПОЭЛ
1(4)
Лион
0(3)
минуты: 1' - 74' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
14.02.2012
14 февр. 2012
вт
22:45
Лион
1 : 0
АПОЭЛ
14.02.2012
14 февр. 2012
вт
22:45
минуты: 68' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Лион
1
АПОЭЛ
0
минуты: 68' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала