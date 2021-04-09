Пабло Пьятти
№20
Нападающий
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Команда
Эльче
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
31 марта 1989 (32) года
Рост
163
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Уэска
-:-
Эльче
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
-
Эльче
-
21.03.2021 21 марта 2021 вс 16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021 21 марта 2021 вс 16:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 2 тур