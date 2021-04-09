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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пабло Пьятти
№20
Нападающий
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Команда
Эльче
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
31 марта 1989 (32) года
Рост
163
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Уэска
-:-
Эльче
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
-
Эльче
-
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 2 тур