Мигель Анхель Ньето
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 янв. 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Альмерия
0 : 1
Леванте
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Альмерия
0
Леванте
1
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 19:00
Эспаньол
1 : 0
Альмерия
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 19:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1
Альмерия
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 3 тур