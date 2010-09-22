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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Мигель Анхель Ньето
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 янв. 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Альмерия
0 : 1
Леванте
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Альмерия
0
Леванте
1
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
Эспаньол
1 : 0
Альмерия
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1
Альмерия
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 3 тур