Микель Баленсиага
№24
Защитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 февр. 1988 (33) года
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
был в запасе
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе