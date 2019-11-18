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Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Тарик Эльюнусси
№18
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
23 февр. 1988 (33) года
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Мальта
1 : 2
Норвегия
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Мальта
1
Норвегия
2
был в запасе
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Норвегия
4 : 0
Фарерские острова
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Норвегия
4
Фарерские острова
0
был в запасе
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Румыния
1 : 1
Норвегия
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Румыния
1
Норвегия
1
был в запасе
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
Норвегия
1 : 1
Испания
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Норвегия
1
Испания
1
был в запасе
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Норвегия
2 : 0
Мальта
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Норвегия
2
Мальта
0
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Фарерские острова
0 : 2
Норвегия
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Фарерские острова
0
Норвегия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Норвегия
2 : 2
Румыния
56'
56'
56'
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
56'
минуты: 1' - 84'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Норвегия
2
Румыния
2
минуты: 1' - 84' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
Испания
2 : 1
Норвегия
51'
51'
51'
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 55'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Испания
2
Норвегия
1
минуты: 1' - 55' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур