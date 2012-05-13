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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бьорн Хельге Риисе
№8
Полузащитник
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Команда
Лиллестрем
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
21 июня 1983 (37) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Фулхэм
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Тоттенхэм
2
Фулхэм
0
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Фулхэм
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:30
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Сити
3
Фулхэм
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Суонси
2 : 0
Фулхэм
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
был в запасе