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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Хеннинг Хаугер
№21
Полузащитник
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Команда
Эльфсборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
17 июля 1985 (35) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
2011/2012
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Эльфсборг
0 : 1
Зальцбург
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эльфсборг
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
Эсбьерг
1 : 0
Эльфсборг
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Эсбьерг
1
Эльфсборг
0
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Эльфсборг
1 : 1
Стандард
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эльфсборг
1
Стандард
1
был в запасе